الأمم المتحدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسرحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء الانتخابات الرئاسية في أفغانستان السبت الماضي، مشيداً بجميع الأفغان الذين مارسوا صوتهم الديمقراطي وأيدوا حقهم في التصويت وتحدوا المخاوف الأمنية.وهنأ الأمين العام - في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه - الشعب الأفغاني على التزامه باختيار قادته من خلال صندوق الاقتراع.وحث غوتيريش جميع أصحاب المصلحة على تمكين المؤسسات الانتخابية من ممارسة مسؤولياتها بالكامل، بما في ذلك معالجة أي شكاوى من خلال القنوات والإجراءات المناسبة.// انتهى //19:06ت م0251