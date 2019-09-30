طرابلس 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للتهديدات التي وجهها أفراد في إحدى الجماعات المسلحة ضد وزارة المالية في 25 سبتمبر الجاري.وأوضحت البعثة أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون، معربة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم.وأكدت البعثة أنها تقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.// انتهى //19:07ت م0252