عرعر 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأطلق مركز التميز بتعليم الحدود الشمالية اليوم , برنامج التميز "نبراس واستدامة" الذي يحتوي على عدة ورش تدريبية ، ويستمر إلى نهاية الشهر .وأوضحت مساعدة مدير مركز التميز بالمنطقة عيده بنت سلامه العنزي أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة مركز التميز للتعريف بجائزة التعليم للتميز وفئاتها الجديدة وأدلتها المطورة، حرصًا على المشاركة المتميزة بالجائزة، وذلك بنشر ثقافة التميز بالميدان وتقديم الدعم لكافة المتقدمين.// انتهى //19:21ت م0255