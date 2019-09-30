الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستدعت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد 25 لاعباً لتمثيل منتخب درجة الناشئين " مواليد 2002م " في التدريبات الأسبوعية التي تنطلق في الدمام غداً وتستمر حتى نهاية شهر مارس القادم ، وذلك ضمن مرحلة الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية بتونس .وضمت القائمة المختارة كلاً من سجاد الشويخات ، عبدالله اليوسف ، عبدالعزيز أبو عبيد ، علي آل أحمد ، حسن التريكي ، محمد المجحد ، حسين آل عبادي ، علي المحسن ، محمد المدن ، سجاد الخضيمي ، جهاد أبو علوة ، حسن الخضيمي ، نزار الأحمر ، حسين آل فريج ، أحمد العبدالله ، مهدي الأحمد ، مهدي العباس ، سجاد العبدالرزاق ، علي آل عصام ، أيمن آل غزوي ، علي الماحوزي ، الحسن ازبيل ، علي الشوملي ، مقداد الدبيسي ، إبراهيم العريض.ويضم الطاقم الفني والإداري مدير المنتخب سعود الحودي ، والإداريين نايف جاسم وحسن الخويلدي ، والمدرب أحمد نبيل ومساعده ياسر العبيدي ، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد شاهين .// انتهى //19:36ت م0256