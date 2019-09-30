الباحة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس وأعضاء لجنة الزواج الجماعي بقرية مولغ.واستمع سموّه لشرح مفصل عن برنامج الزواج الجماعي بقرية مولغ من قبل المشرف العام على الزواج الجماعي بالقرية صالح بن حسن الزهراني الذي أوضح أن البرنامج يهدف إلى خدمة أبناء القرية ومشاركتهم فرحتهم والتيسير عليهم في التكاليف والجهد والوقت, مبيناً أن مصروفات الزواج لثمانية عرسان بلغت قرابة 216 ألف ريال مما وفر ذلك على كل فرد 80٪ من تكاليف الزواج المنفرد .وأشاد سموّه بهذه المبادرة المباركة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حاثاً سموّه على تفعيل مثل هذه البرامج على مستوى المنطقة.من جهته أعرب المشرف العام على برنامج الزواج الجماعي بقرية مولغ باسمه ونيابة عن العاملين بالبرنامج عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله ودعمه اللا محدود لهذه البرامج .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري//انتهى//19:38ت م0258