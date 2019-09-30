مكة المكرمة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسبدأت الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بإقامة محاضرات توعوية تثقيفية وتدريب عملي لطلاب المدارس على مبادئ الإسعافات الأولية, بهدف نشر الوعي الصحي بين أوساط الطلاب وتدريبهم عملياً على الإسعافات الأولية وبناء الاتجاهات الغذائية السليمة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي أن هذه الفعالية تأتي ضمن التعاون المشترك بين إدارة التعليم وهيئة الهلال الأحمر السعودي , التي تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب بأهمية الإسعافات الأولية وتدريبهم عملياً على مبادئها الصحيحة , مشيراً إلى أن عدد المدارس التي ستستضيف المحاضرات ٢٧ مدرسة ليستفيد مما يقدم فيها قرابة ١٠آلاف طالب.وأضاف أن المدربون يتناولون أثناء زيارتهم للمدارس المستهدفة التعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها في الحياة اليومية والتدريب العملي على مبادئها الصحيحة ليخرج لنا جيلاً مثقفاً وواعياً في هذا المجال يُحسن التصرف في حال وقع أي حالة طارئة ويُساهم في إنقاذ الأرواح.و أشار الصليمي إلى أن عدداً من مدارس مكة للبنين والبنات شرعت في استقبال المتخصصين والمتخصصات في مجال التغذية الإكلينيكية من أساتذة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى استمراراً للشراكة السابقة في مجال التثقيف الغذائي , وبدأوا فعلياً مع بداية العام الدراسي في تنفيذ محاضرات توعوية تهدف إلى نشر المفاهيم والمعارف الغذائية السليمة في المجتمع المدرسي وترسيخ السلوك الصحي السليم في نفوس الطلبة.ولفت الانتباه إلى أنه جرى استهداف ٥٠ مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية ليصبح عدد إجمالي الطلاب والطالبات الذين سيستفيدون من هذا النشاط الصحي الهام في الغذاء قرابة ١٥ ألف طالب وطالبة.وأعرب مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة عن شكره لقادة وقائدات المدارس المستهدفة نظير تسهيلهم عمل الفرق المشاركة في تنفيذ هاتين المبادرتين الهادفتين وتوفيرهم كل ما يساعد الشركاء في إنجاحه.// انتهى //19:44ت م0260