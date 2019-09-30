مسقط 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التاسع والعشرين الذي عقد خلال المدة من 29 إلى 30 سبتمبر 2019م، وذلك في العاصمة العمانية "مسقط".‎وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة، في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي.كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين "الأنظمة"، ومشروع النظام "القانون" الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.// انتهى //19:47ت م0261