الطوال ٠١صفر 1441 الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسوقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة وجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم ، اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الإسكان التنموي ، وذلك بمقر جمعية البر بالطوال.وشملت الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي ورئيس جمعية البر بالطوال عبدالله بن علي حمدي ، مختلف الجوانب الخاصة بإفادة المستفيدين من خدمات الجمعية والضمان الاجتماعي بالمحافظة من مبادرة وزارة الإسكان التنموي و تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية .// انتهى //19:53ت م0262