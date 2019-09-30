اجتماعي / وزارة الإسكان وبر الطوال يوقعان إتفاقية شراكة لمبادرة الإسكان التنموي بالمحافظة
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
الطوال ٠١صفر 1441 الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة وجمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم ، اتفاقية تعاون وشراكة في مجال الإسكان التنموي ، وذلك بمقر جمعية البر بالطوال.
وشملت الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي ورئيس جمعية البر بالطوال عبدالله بن علي حمدي ، مختلف الجوانب الخاصة بإفادة المستفيدين من خدمات الجمعية والضمان الاجتماعي بالمحافظة من مبادرة وزارة الإسكان التنموي و تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخراً بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية .
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19:53ت م
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