سياسي / ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشارة الألمانية
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
أبوظبي 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة، كما استعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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21:01ت م
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