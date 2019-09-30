أبوظبي 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة، كما استعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //21:01ت م0267