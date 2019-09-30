الأمم المتحدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسنظّمت الأمم المتحدة اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم الدولي للترجمة، الذي يصادف الثلاثين من سبتمبر من كل عام، وذلك إيماناً منها بالعمل شديد الأهمية الذي يقوم به المهنيون والمهنيات من اللغويين العاملين في مدّ جسور التفاهم بين الأمم وتيسير الحوار بينها، إسهاماً في التنمية وتعزيزاً للسلم والأمن العالميين.وتعدُ الأمم المتحدة أكبر موظف للمهنيين اللغويين في العالم، حيث يعمل المئات من هؤلاء المهنيين في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي.كما توظف اللجان الإقليمية للأمم المتحدة في أديس أبابا وبانكوك وبيروت وسانتياغو أعداداً أخرى من المهنيين اللغويين.وتصدر وثائق الأمم المتحدة متزامنة باللغات الرسمية الست (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، كما تترجم بعض الوثائق الأساسية إلى الألمانية.ويتاح هذا التوثيق متعدد اللغات عن طريق مترجمي الأمم المتحدة الذين ترتكز مهامهم على نقل النصوص نقلاً واضحًا ودقيقًا إلى لغاتهم الأصلية.// انتهى //21:02ت م0268