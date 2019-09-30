الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأكد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "رازفان لوشيسكو" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الهلال السعودي مع السد القطري، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019، أن وصول الهلال والسد إلى نصف النهائي يعكس مدى تطور وقوة الفريقين اللذين ينتظران مباراة صعبة .وقال رازفان : " مستعدون لخوض الشوط الأول يوم الغد في الدور نصف النهائي للمسابقة الآسيوية ، ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية " مضيفاً ، أنهم سيواجهون فريقاً منظماً وقوياً ، يملك لاعبين متميزين لديهم نسبة استحواذ عالية جداً على الكرة ، مشيراً إلى أن الفريق الهلالي خاض عدة مباريات قوية في الدوري ساعدته على التحضير الجيد للمواجهة .من جانبه أوضح لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب أنهم يسعون للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة السد ، بعد أن بذل الفريق مجهوداً كبيراً لبلوغ هذه المرحلة .وقال :" لدينا الرغبة كمجموعة بمواصلة تحقيق الانتصارات في جميع البطولات وتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية ، ودائماً ما تظهر مباريات الهلال والسد بمستوى متميز نظراً لكمية النجوم في الفريقين ".// انتهى //21:07ت م0273