الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسشدد المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم خورخي ألميرون على أهمية مباراة الغد أمام شبيبة الساورة الجزائري في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن حسم لاعبوه لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.وقال ألميرون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " أمامنا لقاء مهم رغم فوزنا في المباراة الأولى ، ولكننا نحتاج للتركيز لكي نكسب ونتأهل ، خسرنا قبل أيام مواجهة محلية في الدوري السعودي ، وناقشت الأخطاء مع اللاعبين لكي نتلافها في لقاء الغد ، خصوصاً أننا نعاني من إصابات لم تكن في الحسبان".وأشار مدرب الشباب إلى أنه يجري تغييرات في صفوف الفريق أثناء المباريات لأسباب الإصابات أو البطاقات الصفراء، وقال في هذا الصدد :" أجبرت على تغييرات لأسباب مختلفة ولم أركز في تغييراتي على أسماء معينة ، ولكن هدفنا الرئيس الآن كسب لقاء الغد والوصول لمرحلة أخرى في البطولة".في المقابل امتدح لاعب خط وسط الشباب عبدالملك الخيبري أداء فريقه خلال مباراة الذهاب ، لافتاً النظر إلى أنهم عازمون على تحقيق الانتصار مجدداً في العودة والتأهل عن جدارة للدور المقبل .وأضاف:" لن ننظر لمباراة الذهاب وتأثيرها علينا لأننا نبحث عن الوصول لمراحل متقدمة في البطولة ، وبالتالي نريد الذهاب إلى أبعد نقطة وتحقيق اللقب".// انتهى //21:18ت م0274