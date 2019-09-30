القاهرة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم "مالوكو" شرق إندونيسيا الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات وتضرر آلاف الأشخاص.وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر اليوم إلى تأكيد مصر على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إندونيسيا في ذلك الموقف، مُتمنية الشفاء للمصابين.وأضاف البيان أن مصر عبّرت عن ثقتها في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.// انتهى //21:19ت م0276