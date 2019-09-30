الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم .وسجلت النتائج فوزاً لفريق النهضة على نظيره البكيرية 3 - 1 في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما تغلب فريق الكوكب على الأنصار 1 - 0 في مواجهتهما على ملعب نادي الشعلة بالخرج.وفي المباراة الثالثة كسب الجبلين فريق الجيل 2 - 0 في مباراة أقيمت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، في حين خسر العين من القادسية 0 - 1 في لقاءٍ أقيم على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، بينما استطاع أحد أن يحصل على نقاط مباراته المقامة على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة مع حطين وذلك بعد فوزه بهدف وحيد.// انتهى //21:22ت م0278