الخرطوم 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وإثيوبيا حول " سد النهضة الإثيوبي "، لاستكمال البحث في مسألة الملء والتشغيل.وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني خضر محمد قسم السيد في تصريحات صحفية: " إن الاجتماعات ستستمر حتى 3 أكتوبر على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر لاعتماد نتائجها"، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والإثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة، مبديًا ثقته في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث، استنادًا على نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في الخرطوم 23 مايو 2015م.يذكر أن اللجنة الفنية تم تشكيلها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة ونجحت في ابتكار برنامج لملء البحيرة في 7 سنوات.// انتهى //22:03ت م0283