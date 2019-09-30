رام الله 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني دعم المملكة العربية السعودية المتواصل لفلسطين.وأشاد المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية بالدعم الذي قدمه صندوق الأقصى والقدس خلال الاجتماع السادس والسبعين للجنة، الذي عقد أمس بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة, برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية معالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، بمبلغ 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في فلسطين، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة.// انتهى //22:27ت م0288