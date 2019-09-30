اجتماعي / سمو الأمير فيصل بن بندر يعزي النائب العام في وفاة والده
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة المعجب من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
// انتهى //
22:28ت م
0289