الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، في وفاة والده - رحمه الله - خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة المعجب من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.// انتهى //22:28ت م0289