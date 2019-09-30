إسلام آباد 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم قائد القوات البحرية الألمانية الأدميرال أندرياس كراوس الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون الثنائي بين القوات البحرية الباكستانية والألمانية عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض الوضع الأمني الإقليمي.// انتهى //22:42ت م0290