أحد المسارحة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس يحي الفقيهي ، وحضور رئيس بلدية أحد المسارحة الدكتور سالم بن علي منيف وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض الخدمات التي تقدمها بلدية المحافظة لأهالي أحد المسارحة والمراكز والقرى التابعة لها، والمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ منها، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ما تم بحثه من موضوعات .// انتهى //22:46ت م0291