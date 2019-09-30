باريس 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده تقديم 60 مليون يورو للسودان، 15 مليون يورو منها سيتم اعتمادها خلال الأسابيع المقبلة عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.وأوضح ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الذي عقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، أن بلاده تدعم محادثات السلام مع الحركات المسلحة، مؤكدًا أن بلاده ستعمل جاهدة لإقناع الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي سيسهم في تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية.وكشف الرئيس الفرنسي عن نية بلاده تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم السودان، محدداً ثلاثة أولويات لفرنسا في دعمها للسودان وهي تحقيق السلام والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نظام مدني ديمقراطي عبر انتخابات بحلول 2022، وأن بلاده ستقوم بدعم منظمات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية.من جانبه أعرب رئيس الوزراء السوداني عن تقديره للدعم الفرنسي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وتابع " بدعم الأشقاء والأصدقاء نخطو الخطوات الأولى نحو تحقيق السلام في السودان"، مؤكدًا أن من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام ووقف الحرب.// انتهى //22:47ت م0292