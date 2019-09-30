الأمم المتحدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون أنه ينوي دعوة 150 سورياً وسورية للاجتماع في 30 أكتوبر 2019م، من أجل إطلاق لجنة دستورية ذات مصداقية متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.جاء ذلك خلال إحاطته اليوم أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت تحت بند " الحالة في الشرق الأوسط ".وقال : "إنه أول اتفاق سياسي من هذا الحجم بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيس من قرار مجلس الأمن 2254 – وهو إعداد جدول زمني ومسار من أجل صياغة دستور جديد"، مضيفًا أن هذا يعني "قبولًا واضحًا للآخر باعتباره محاورًا".وأوضح المبعوث الخاص أن الاتفاق يمثل وعدًا مشتركًا للشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا وهو عقد اجتماعي جديد للمساعدة في إصلاح بلد محطم.// انتهى //22:54ت م0295