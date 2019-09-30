الخرطوم 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الذى يزور باريس حالياً وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها لخدمة مصالح البلدين.وأوضح وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أن اللقاء بحث التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة دمج السودان في مجتمع التنمية الدولي، والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا للمساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.وأضاف أن اللقاء تناول إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية، مبيناً أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصوراً مستقبلياً للعلاقة الإستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.// انتهى //22:56ت م0296