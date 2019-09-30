واشنطن 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع نتيجة تنحية المستثمرين جانبًا بواعث القلق بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية.وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 95.9 نقطة، ما نسبته 0.36 في المئة، ليصل عند 26916.15 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.50 في المئة، ما يعادل 14.89 نقطة، ليغلق عند مستوى 2976.68 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 59.71 نقطة ما نسبته 0.75 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 7999.34 نقطة.// انتهى //23:40ت م0298