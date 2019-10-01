بيروت 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم مأدبة عشاء على شرف أصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى لبنان.حضر المناسبة التي أقيمت في اليرزة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى لبنان، بحضور كل من الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني وممثل وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية السفير هاني إبراهيم الشميطلّي، ووزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب اللبناني سامي الجميل.وجرى على هامش الحفل مناقشة مواضيع عدّة تمحورت حول الأوضاع السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل التعاون المشترك على المستوى الدبلوماسي.// انتهى //00:13ت م0300