المدينة المنورة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسنظم مركز حي الأزهري الاجتماعي التابع للجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية اليوم برنامجاً بعنوان (الحركة بركة)، وذلك ضمن برنامج المدن الصحية المنفذ حالياً في المدينة المنورة لتعزيز صحة المجتمع ونشر الثقافة الصحية والوقائية لدى أفراده، من خلال زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في المدن وتحويلها إلى سلوك حياة، فالحياة الصحية تشكل عاملاً ذا تأثير إيجابياً في حياة الانسان الجسدية والنفسية والاجتماعية.وشهد البرنامج حضور فعّال من سيدات وأطفال الحي، حيث تنوعت الفعاليات ما بين مبادرة "وزنك مثالي" والتي تهدف إلى تثقيف المجتمع بالقواعد المثالية للرشاقة وخطوات تساعد على نزول الوزن بشكل صحي، كما تم عرض مبادرة "مارثون الماء سر حياتي" تتلخص فكرته في التوعية بأهمية وفوائد الماء قدمته إدارة الشؤون الصحية المدرسية بمنطقة المدينة, كما قدم مركز حي الازهري الصحي برنامج توعوي بعنوان "صحتي اختياري" يهدف الى التوعية بسرطان القولون وحقائقه والعوامل التي تزيد احتمالية الإصابة به.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة أحمد حمزي بأن الجمعية من خلال مراكز الأحياء تشارك بفاعلية ضمن الجهات المشاركة في برنامج المدن الصحية وذلك من خلال مراكز الأحياء الاجتماعية التابعة لها في حي الخالدي وحي الأزهري كما أنها قدمت عدد من المبادرات الصحية والتوعوية لأهالي الأحياء وذلك ضمن شراكتها الاجتماعية بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث بالمدينة المنورة.يذكر أن برنامج المدن الصحية هو أحد برامج منظمة الصحة العالمية المنفذة في المملكة، منذ 16 عاماً، تحت إشراف وزارة الصحة، وهو أحد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز الصحة ويقوم على أساس تفعيل المشاركة المجتمعية من أجل تحسين صحة مجتمع المدن انطلاقاً من تحسين جوانب الحياة فيها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً.//انتهى//00:37ت م0303