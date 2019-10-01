الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قراراً بتأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة شهر لتقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وأوضحت اللجنة أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مديرعام تشغيل المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الذي زود الناديين بنسخة منه, ويفيد بانشغال استاد الملك فهد الدولي بالرياض بفعاليات " موسم الرياض" وعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد في الوقت الحالي لإقامة المباراة في موعدها المقرر سابقاً.وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 5 / 10 / 2019 م ، على استاد الملك فهد الدولي ، لتقام يوم الأربعاء الموافق 6 /11 /2019 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.// انتهى //00:53ت م0304