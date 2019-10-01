الأمم المتحدة 01 صفر 1441 الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استعداد المنظمة للعمل مع السلطات في الهند في استجابتها للاحتياجات الإنسانية الناتجة عن موسم الرياح الموسمية الحالي.وأعرب في بيان للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، عن الحزن لفقدان الأرواح، وتشريد الأشخاص، وتدمير الممتلكات، بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات المرتبطة بها في الهند، وعن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا وحكومة الهند وشعبها، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.// انتهى //01:30ت م0305