واغادوغو 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسغادر نحو 20 ألف ساكن خلال الأيام الثلاثة الماضية منازلهم في منطقتي زيمتنغا وبورزتغا بإقليم بام شمال بوركينا فاسو هربًا من موجات الإرهاب والقتل المستفحلة بالمنطقتين خلال الأسبوعين الماضيين.واستقر الهاربون في مدينة كونغوسي القريبة في أوضاع إنسانية صعبة وفق وكالة الأنباء البوركينية .وقد قتل خلال الأسبوعين الماضيين نحو 30 شخصًا على يد مجموعات مسلحة تتنقل على دراجات نارية، ورغم انتشار وحدات أمنية في القرى المستهدفة فإن هجرة السكان لمنازلهم ظلت مستمرة.// انتهى //02:31ت م0306