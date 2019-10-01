بريدة 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور وكلاء إمارة المنطقة ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، نظير الجهود والأعمال والبرامج العلمية الاجتماعية التي تقدمها الجامعة ومنسوبيها بالمنطقة.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال الجليلة والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي يقدمها معالي مدير جامعة القصيم وكافة زملاءه وكلاء ومنسوبي الجامعة، مبينا أن ما تحقق من إنجازات وبرامج علمية واجتماعية يعكس جهود مضاعفة قدمت من قبل الجامعة ومنسوبيها، مبديا سعادته بما يتم بذله من أعمال وبرامج متواصلة ساهمت في رفع مستوى تحصيل أبناء المنطقة التعليمي والاجتماعي، داعيا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.وأعرب معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود عن أبلغ مشاعر الامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء الجامعة لخدمة أبناء هذه المنطقة من الطلاب والطالبات، مؤكدا أن دعم سموه الدائم هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق لكل خير.// انتهى //02:32ت م0307