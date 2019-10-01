نيويورك 01 صفر 1441 الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساختتمت الأمم المتحدة اليوم أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة في مدينة نيويورك.ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي الجميع إلى إتاحة المجال للنساء لتسهيل مشاركتهن الكاملة على جميع مستويات صنع القرار.وأعلن باندي أن تعددية الأطراف الضمان الوحيد للسلام والتنمية المستدامة للمستقبل، مشيدا بقادة العالم والمشاركين بالنقاش العام في ضوء الخطوات الكبيرة التي تحققت في قمة المناخ، والقضاء على الأسلحة النووية، والتمويل العالمي، من بين أمور أخرى.وتعد الجمعية العامة للأمم المتحدة الهيئة الأكثر تمثيلا في الأمم المتحدة، حيث ألقى هذا العام، 192 من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عدد دولها 193 دولة خطابا من على منبر الجمعية العامة.// انتهى //03:06ت م0310