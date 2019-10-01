أبيدجان 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واستستضيف العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيدجان غدًا أعمال المنتدى الخامس حول تمويل التنمية في بلدان الساحل وغرب أفريقيا، بمشاركة صانعي السياسات والفاعلين في القطاع الخاص من عدة بلدان.ويناقش المنتدى طرق زيادة الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل الصناعة الغذائية-الزراعية والنقل واللوجستيك والبنية التحتية الرقمية في بلدان الساحل وفضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (أوموا).كما يشمل برنامج المنتدى جلسات عامة وورش عمل حول موضوعات محددة.// انتهى //04:04ت م0312