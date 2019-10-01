ليما 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا اليوم عن حل الكونجرس (البرلمان)، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.وقال فيزكارا إنه يستخدم حقه الدستوري في حل البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة.وأضاف: "نحن نصنع التاريخ بشكل ستتذكره الأجيال القادمة".وينص دستور البلاد على أنه يمكن للرئيس طلب ثقة الكونغرس بشأن مشروع قانون، وفي حال تم رفضها مرتين خلال الولاية الرئاسية نفسها يمكن للرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية.// انتهى //04:36ت م0313