عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
الرياض 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين
القيادة تهنئ رؤساء الصين وقبرص ونيجيريا
الملك وولي العهد يعزيان الشيخ محمد بن زايد
الملك وولي العهد يعزيان في اللواء الفغم ويثنيان على إخلاصه وتفانيه
ولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والده
ولي العهد: العالم يجب أن يواجه إيران
أمير الرياض يشـرّف حفل سفارة الصين
سفير المملكة بسويسرا: إطلاق التأشيرة السياحية دعم لرؤية المملكة 2030.. وفتح باب الاستثمار
سفارة المملكة في أستراليا تحتفي بإطلاق التأشيرة السياحية
إسعاف 11 حالة في حريق محطة قطار الحرمين
«التعليم» تواجه التنمر بإجراءات وعي وانضباط
32 ميدالية لطلاب المملكة بالمشاركات الدولية
«التحالف»: ادعاءات الحوثيين «مسرحية»
الشورى يطالب بتدابير لتحميل «السعودية للكهرباء» خطأ الفواتير
العيسى: لا مخاوف على ثقافتنا من السياحة الوافدة
انطلاق مؤتمر الغذاء والدواء السنوي بالرياض
المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى
سورية: 19 ألف قتيل ضحية الغارات الروسية
العدل التونسية: إيقاف القروي سليم قانونياً
عبدالمهدي: إسرائيل خلف الهجمات على «الحشد»
الصومال: هجومان على قاعدة أميركية وموكب أوروبي
إجراءات عزل ترمب.. صافرة انطلاق الانتخابات الرئاسية
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