الرياض 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنينالقيادة تهنئ رؤساء الصين وقبرص ونيجيرياالملك وولي العهد يعزيان الشيخ محمد بن زايدالملك وولي العهد يعزيان في اللواء الفغم ويثنيان على إخلاصه وتفانيهولي العهد يعزي هاتفياً النائب العام في وفاة والدهولي العهد: العالم يجب أن يواجه إيرانأمير الرياض يشـرّف حفل سفارة الصينسفير المملكة بسويسرا: إطلاق التأشيرة السياحية دعم لرؤية المملكة 2030.. وفتح باب الاستثمارسفارة المملكة في أستراليا تحتفي بإطلاق التأشيرة السياحيةإسعاف 11 حالة في حريق محطة قطار الحرمين«التعليم» تواجه التنمر بإجراءات وعي وانضباط32 ميدالية لطلاب المملكة بالمشاركات الدولية«التحالف»: ادعاءات الحوثيين «مسرحية»الشورى يطالب بتدابير لتحميل «السعودية للكهرباء» خطأ الفواتيرالعيسى: لا مخاوف على ثقافتنا من السياحة الوافدةانطلاق مؤتمر الغذاء والدواء السنوي بالرياضالمستوطنون يواصلون تدنيس الأقصىسورية: 19 ألف قتيل ضحية الغارات الروسيةالعدل التونسية: إيقاف القروي سليم قانونياًعبدالمهدي: إسرائيل خلف الهجمات على «الحشد»الصومال: هجومان على قاعدة أميركية وموكب أوروبيإجراءات عزل ترمب.. صافرة انطلاق الانتخابات الرئاسية// يتبع //06:02ت م0003