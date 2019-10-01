وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( ولي العهد.. وضوح الرسائل ): خلال ساعة كاملة طرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الـدفاع - حفظه الله- مع برنامج ستون دقيقة على قناة «سي بي اس» الأمريكية سلسلة من القضايا المحلية والبارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي كان أبرزها وأهمها ما حدث من هجوم سافر على منشآت النفط بمحافظة بقيق، فقد أكد سموه أن هـذا الهجوم البربري والوحشي لم يضرب قلب الطاقة بالمملكة فحسب، بل امتدت آثاره إلى قلب قطاع الطاقة العالمي، وقد عطل هذا العمل الإرهابي نسبة من احتياجات العالم للطاقة لاسيما احتياجات الـولايات المتحدة والـصين وعدة دول أخرى، ومن المعروف أن المملكة تمد بالطاقة العديد من دول العالم، وشن الاعتداء الغادرعلى منشآتها النفطية يعني شن اعتداء على دورة الاقتصاد العالمي بأسره.وواصلت : وقد كان سموه صريحا حيال ما حدث من هجوم إرهابي أخير على منشآت النفط، فمساحة المملكة أشبه ما تكون بالقارة وتهديدات مصالحها قائمة من قبل أعدائها ومن الصعب تغطية ما يشن على أراضيها بشكل كامل، ومن الحماقة بمكان أن تشن تلـك الاعتداءات علـى منشآت النفط بالمملكة؛ لأنها تمثل في واقع الأمر اعتداءات مباشرة على الاقتصاد العالمي، ورغم أن ما حدث من عدوان إيراني على تلك المنشآت هو «عمل حربي» كما قال سموه إلا أن قيام حرب في المنطقة سيؤدي حتما إلى انهيار الاقتصاد العالمي برمته، فالمنطقة تشكل نحو ثلاثين بالمائة من امدادات الطاقة للعالم، وقيام الحرب يعني وقف تلك الامدادات.وتابعت : ولاشك أن العالم كما نوه سموه مطالب باتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات الإيرانية وإن لم يحدث ذلك فسوف تسفر تلك الاعتداءات عن تصعيد خطير للأوضاع، وسوف يلـحق الـتصعيد بطبيعة الحال أفدح الأضرار بمصالح دول الـعالـم كلها بسبب وقف امدادات الطاقة، وهذا يعني فيما يعنيه انهيار الاقتصاد العالمي والتأثير المباشر علـى أسواق الـنفط وارتفاع أسعار هـذه السلعة الإستراتيجية إلـى أرقام خيالية وغير مسبوقة، وقد أكد سموه أن الحل السياسي والسلمي مع إيران أفضل بكثير من الحلول العسكرية.وختمت : من جانب آخر، فقد أكد سموه على أن الحل السلمي في الـيمن سوف يكون متاحا إذا توقفت إيران عن دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، وسوف يؤدي هـذا التوقف إلى وضع مبادرات الحل السلمي في اليمن موضع التنفيذ الـعملـي، والمملـكة تسعى دائما لحلحلة الأزمة اليمنية بطرق سلمية، ووقف إطلاق النار الأخير في اليمن يدعو إلـى الـتفاؤل ما لـم يتم اختراقه من قبل الميلـيشيات الحوثية، وحول القضايا المحلية فإن سموه أكد في اللقاء ذاته أن المملكة دولة تحكمها القوانين التي يجب احترامها من الجميع، وتلك القضايا تعود إلى أحكام الادعاء العام للفصل فيها.// يتبع //06:03ت م0005