طوكيو 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 90ر160 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 74ر21916 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 04ر17 نقطة، أو07ر1% ، ليصل إلى 84ر1604 نقطة.// انتهى //07:24ت م0008