عام / أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
المدينة المنورة 02 صفر 1441هـ الموافق 01 اكتوبر 2019م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن أتربة مثارة وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العيص والمهد, وبدر, وخيبر.
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