القاهرة 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في إنجاز المشروعات الجديدة في مجال التعليم العالي، وتطوير منظومة البحث العلمي، والاستثمار في الكوادر البشرية.وأشارت إلى انطلاق اجتماعات المجموعة العلمية المستقلة لسد النهضة الإثيوبي أمس في الخرطوم، لبحث المقترحات المتعلقة بقواعد وخطوات ملء وتشغيل السد.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبرزةً دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى إجراء انتخابات عامة بالضفة الغربية والقدس وغزة، واقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات جيش الاحتلال.وتابعت صحف الثلاثاء رفض الطعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، وإسقاط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة.وتحدثت عن فتح معبر "البوكمال - القائم" الحدودي بين سوريا والعراق أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنهاء جميع الترتيبات بين الجانبين السوري والعراقي.وأخبرت عن استهداف مسلحين في الصومال قاعدة عسكرية أمريكية في بلدة بلدوجلي وكذلك رتلاً عسكريًا أوروبيًا في العاصمة مقديشيو.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 113 شخصًا في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند بسبب الفيضانات.// انتهى //09:41ت م0021