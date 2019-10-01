الخرطوم 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في باريس وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الانتقالية في السودان، من أجل تحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن الادعاءات التي تصدر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، معربًا عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام الميليشيات مصدرًا لها.وأولت اهتمامًا بتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذهاب إلى غزة للتشاور حول فرص إجراء انتخابات تشريعية، لافتًا الانتباه إلى أن الاحتكام إلى الشعب ضرورة في ظل عدم تنفيذ اتفاقات المصالحة وإنهاء الانقسام.ونشرت إعلان الجيش الأمريكي أنه قتل سبعة أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية في جنوب ليبيا، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين. وعرجت على تعهد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش سيقوم بتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل.// انتهى //09:49ت م0022