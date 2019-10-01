إسلام آباد 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه التي أكد فيها وقوف بلاده مع المملكة العربية السعودية.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أشار إلى عزمه على إجراء تغييرات مهمة في مجلس وزرائه لتحسين أداء الحكومة.وأخبرت عن استعانة باكستان بجهات دولية لإجراء تحقيق طبي شامل لمعرفة بسبب انتشار حمى الضنك في باكستان إلى حد خطير خلال الفصل الحالي.وأشارت إلى دخول حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الهندية في إقليم جامو وكشمير يومه الـ57، واستدعاء الخارجية الباكستانية للقائم بأعمال السفير الهندي لدى إسلام آباد للاحتجاج على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية على قرى حدودية باكستانية.وتابعت في الشأن الإقليمي ممارسة رجال الأعمال في الهند الضغط على رئيس الوزراء نيرندرا مودي لإلغاء أجواء الحرب مع باكستان والتركيز على تحسين الاقتصاد الوطني.// انتهى //09:52ت م0023