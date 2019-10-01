الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسعقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس, ورشة عمل موسعة لمناقشة أوجه التكامل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقر الهيئة بالرياض، بمشاركة عدد من القيادات والمختصين في الجهتين.وناقشت الورشة مواءمة مبادرات وبرامج الهيئة في مجالات التقويم والقياس والاعتماد والترخيص المهني في التعليم العام والعالي والتدريب مع مبادرات ومشاريع الوزارة ذات الصلة ومن ضمن المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة ،إضافةً إلى مشروع تدريب المعلمين على المهارات الرقمية ومشروع تعزيز المهارات الرقمية بالمراحل التعليمية المدرسية ومشروع الأكاديمية السعودية الرقمية وعدد من المشاريع ذات العلاقة.من جهته قدَم المشرف العام على التخطيط وإدارة المشاريع بهيئة التقويم المهندس عبدالله بن عبدالعزيز العبدالله نبذة عن الهيئة وتوجهاتها المستقبلية ومهامها ومسؤولياتها وتنظيماتها وبرامجها الرامية لرفع جودة وكفاية العملية التعليمية.من جانبه استعرض مدير عام القدرات الرقمية في الوزارة المهندس سعد المالكي استراتيجية بناء التقنيات الرقمية، مشيدا بالجهود المبذولة في إسهام الهيئة بتعزيز المهارات الرقمية وتعزيزها لدى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك وفقًا لمنطلقات ومعايير رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني.يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.‏ // انتهى //09:54ت م0024