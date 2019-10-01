رام الله 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني جاهزية الحكومة الفلسطينية لتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات العامة.وسلطت الصحف الضوء على اعتقال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين فلسطينيين، من الضفة الغربية.وتابعت صحف فلسطين إصدار سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 101 أسير فلسطيني خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.وتناقلت صحف اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، تصعيد سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك،ومشاركة وزراء ومسؤولين إسرائيليين في تلك الاقتحام تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال وشرطته.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأوردت صحف اليوم خبر وفاة 113 شخصًا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهند.// انتهى //09:58ت م0026