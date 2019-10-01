الدمام 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسناقش مكتب عمل محافظة الخبر، ومكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم المنطقة الشرقية في اجتماعٍ أمس، سبل التعاون والارتقاء في قطاع التعليم الأهلي وفق أنظمة العمل والتأكيد على توطين المهن التعليمية والإدارية في القطاع.وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي، أن الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاعين، منها نظرة ملاك المدارس الأهلية للتعليم كقطاع استثماري صرف، وفروق الرواتب بين المعلمين والمعلمات السعوديين والغير سعوديين، وتوطين المهن في المدارس الأهلية، وإيجاد الحلول لها من قبل العمل والتعليم، مؤكداً أهمية تطوير بيئة العمل، ومتابعة التزام المدارس الأهلية بقرارات التوطين، وتحقيق الأهداف التي تطمح لها المملكة من خلال رؤيتها.كما ناقش الاجتماع عقود المعلمين والمعلمات التابعين للموارد البشرية "هدف" والعقود الموسمية، ووجوب توجيه إدارات المدارس الأهلية بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام العمل على منسوبيها.// انتهى //10:03ت م0028