الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسينفذ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دورات تدريبية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمعاهد، في الإرشاد المهني وكيفية تحديد الميول الوظيفي المتوائم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك في ملتقى لقاءات الدمام 2019م، خلال الفترة من 28 صفر إلى الأول من ربيع الأول 1441، الموافق 27 ـــ 29 أكتوبر الجاري، وينظمه "هدف" في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.وتندرج الدورات التدريبية المقرر تنفيذها، ضمن برنامج سُبل، الهادف لتمكين السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء.ويهدف "سُبُل" إلى تمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، وترسيخ قيمة المثابرة لتحقيق مسارات مهنية مثمرة ومستدامة باتخاذ قرارات واعية والاستثمار في الذات مدى الحياة، وإرساء صورة واقعية للسنوات الأولى من الحياة المهنية فيما يتعلق بالدخل والتطور الوظيفي والجهد المتطلب، ودعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.ويستهدف ملتقى "لقاءات هدف" العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة المقرر انعقاده منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول) ، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.ويمكن للمنشآت في سوق العمل، زيارة الموقع الالكتروني لملتقى لقاءات، والاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالملتقى من خلال الرابط: hrdfliqaat.sa، كما يتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.// انتهى //10:05ت م0030