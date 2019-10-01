جدة 02 صفر 1441هـ الموافق 01 أكتوبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:06ت م0032