الباحة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستمكنت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، من إنقاذ مواطن ثلاثيني احتجز على بعد ثلاثة كيلو مترات انحداراً من أعلى عقبة الباحة باتجاه محافظة المخواة.وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الفرق تحركت بعد تلقي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغاً عن المحتجز، وبمشاركة فريق الإنقاذ السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع، حيث تم الوصول للمحتجز عبر منحدرات صعبة وتضاريس خطرة بمدة استغرقت 7 ساعات ،وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله لموقع أمن.// انتهى //10:23ت م0035