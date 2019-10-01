سكاكا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره لصحة الجوف على جهودها في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد .من جهته قدم الدكتور الشهراني التهنئة لسمو أمير منطقة الجوف بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, مستعرضاً أعمال صحة الجوف في هذه المناسبة، وسير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.وفي الختام قدّم الدكتور الشهراني درعًا تذكاريًا لسمو أمير منطقة الجوف من معالي وزير الصحة على دعمه وتشريفة لحضور دورة الإنعاش القلبي الرئوي في المنطقة.// انتهى //10:49ت م0038