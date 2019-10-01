الدمام 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسينظم النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية غداً، اللقاء الأول بالموسم الثقافي لهذا العام بعنوان "رواق بحور"، وذلك في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بالنادي.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي محمد بودي أن برنامج الرواق يرعى الموهبة الشعرية نظماً وإلقاءً، ويحدد جهات الشعر عبر بوصلة أدبية ترسم سيرة ومسيرة الأديب الواعد، وذلك بربطه بالمختصين وإقامة البرامج التدريبية والأماسي الشعرية والجلسات النقدية في لقاءات نصف شهرية تُقام في مقر أدبي الشرقية.// انتهى //10:50ت م0039