القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستعقد المنظمة العربية للطيران المدني دورة تدريبية حول قانون الجو، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري بالقاهرة.وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام بما يمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.كما تنظم المنظمة ورشة عمل أخرى حول المنظومة الآلية لإدارة تدفق الحركة الجوية، خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر بهدف تكريس تنفيذ مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية في المنطقة العربية بالإضافة إلى عرض التصور العملي بمختلف وظائفه الذي تم التوافق عليه خلال ورشة العمل الأولى بشهر مارس حول منظومة تدفق الحركة الجوية والمخطط تركيزها بمنطقة الشرق الأوسط.// انتهى //11:04ت م0041