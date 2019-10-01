الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأكدت صحة الرياض أنها بدأت في تأهيل عيادات صحة الموظفين في (15) مستشفى عامًّا وتخصصيًّا بالمنطقة.وبينت الصحة أنها قامت بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات سعة 200 سرير فأكثر لرصد نشاط عيادات صحة العاملين بها وطرق تفعيلها بهدف تأهيل العيادات بالمستشفيات لتقديم خدمات الصحة المهنية للممارسين الصحيين، وتصبح تحت المسمى الجديد عيادات الصحة المهنية.وأعدت إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بصحة الرياض برنامجًا يشمل القيام بسلسلة من الدورات التدريبية بالمستشفيات لمساعدة القائمين على العيادات في تفعيلها ودعم مردوديتها كأحد أبرز آليات الوقاية من الأخطار المهنية بالمستشفيات.// انتهى //11:15ت م0042