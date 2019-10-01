لندن 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسقتل ثلاثة من قوات النظام السوري، بينهم ضابط برتبة عميد، الليلة الماضية ، إثر انفجار لغم أرضي على أحد محاور ريف حماة الشمالي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن هدوءاً نسبياً ما يزال يسود محافظة إدلب منذ الليلة الماضية وذلك بالتزامن مع انتهاك قوات النظام السوري لذلك الهدوء بين الحين والآخر عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لعدة مناطق بريف إدلب الشرقي ، فيما حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للنظام السوري بسماء محافظة إدلب السورية فجر اليوم بصورة مكثفة.// انتهى //11:19ت م0043